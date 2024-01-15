Поиски пропавшего человека Фото: ЛизаАлерт

Волонтеры вели поиски пропавшего мужчины и через несколько дней стало известно, что барнаулец жив. Что с ним произошло, не сообщается

Пропавшего 34-летнего жителя Барнаула Алексея Алабужева нашли живым, сообщает “ЛизаАлерт”.

Ориентировка на пропавшего Фото: ЛизаАлерт

Ранее сообщалось, что 11 января 2024 года мужчина уехал на красном автомобиле Nissan Cube в неизвестном направлении. Супруга пропавшего в соцсетях добавила, что двигался в направлении города Заринска.

Позже, 15 января, стало известно, что пропавшего нашли живым. Однако обстоятельства его исчезновения не раскрыли.

Взято отсюда