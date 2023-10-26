В Барнауле осудили двух сотрудников ГАИ за помощь нарушителю

ДПС. Дорога Фото: news.yandex.ru

Помощь водителю-нарушителю обернулась для двух сотрудников Госавтоинспекции уголовным преследованием. Обоих уже уволили из органов

В Барнауле осудили двух сотрудников Госавтоинспекции за помощь водителю-нарушителю. Об этом сообщает “Банкфакс”.

Дело было в сентябре 2021 года. Автомобиль Lexus NX ехал по трамвайным путям встречного направления, что строго запрещено. Сотрудник ДПС заметил это, остановил нарушителя и изъял у него документы. Водителю грозил штраф в размере 5000 рублей или же лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Водитель попросил не привлекать его к ответственности. Сотрудник правопорядка пояснил, что это возможно в случае, если за него поручится кто-то из других сотрудников ГИБДД.

Автомобилист связался со знакомым, после чего автоинспектору поступил звонок от некоей сотрудницы ГИБДД. Она попросила отпустить мужчину, объяснив это тем, что он “нормальный парень”. Правоохранитель исполнил просьбу коллеги. За это автомобилист предложил отблагодарить сотрудника ДПС. Размер вознаграждения составил 15 тысяч рублей.

В суде уже бывшая сотрудница ГИБДД вину не признала и отказалась от дачи показаний. Между тем сотрудник ДПС раскаялся частично. Он пояснил, что Lexus двигался по трамвайному полотну в попутном направлении, тогда как примерно в пределах 100 м действует запрет на это. То есть гражданин совершил более мягкое административное правонарушение.

Кроме того, автоинспектор уверял, что водитель кроссовера вызвал у него сочувствие: так как он заявил, что едет в детсад за больным ребенком.

В итоге сотрудника ДПС признали виновным и оштрафовали на 720 тысяч рублей и лишили права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанных с выполнением функций представителя власти, в течение четырех лет.

Его коллегу также признали виновной. Ее приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Решение суда сейчас обжалуется.

Известно, что оба правоохранителя уже уволены из органов внутренних дел, а водитель Lexus NX осужден по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские задержали водителя после погони.

Источник

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