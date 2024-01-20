Грусть. Печаль. Слезы. Ребенок Фото: pixabay.com

Мать знала о насилии над ребенком, однако не торопилась обращаться в правоохранительные органы. Все вскрылось, когда обо всем узнал новый муж

В Барнауле задержали 65-летнего мужчину, который два года совращал малолетнюю падчерицу, сообщает Рен.ТВ.

Впервые жена уличила его в насилии над девочкой в 2019 году.

“Женщина готовила ужин на кухне и решила позвать мужа с дочкой к столу. Когда она вошла в комнату, то увидела, как отчим совращает 7-летнюю девочку. Тогда мужчина пообещал, что “больше не будет” – никому про насилие рассказывать не стали”, – пояснил источник.

Однако мужчина не сдержал обещание и на протяжении двух лет периодически приставал к ребенку.

Девочка рассказала маме о насилии в январе 2021 года, но тогда женщина не стала обращаться в полицию, так как “материально зависела” от супруга.

В январе 2022 года пара развелась, и в 2023 году женщина рассказала новому мужу о событиях прошлых лет. Только тогда о произошедшем стало известно полиции.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края надругался над детьми, пока их мамы не было дома. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Взято отсюда