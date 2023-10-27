В Барнауле отчитались об основных итогах деятельности комитета по образованию за 9 месяцев 2023 года

26 октября в комитете по образованию состоялся ежеквартальный отчёт об итогах работы комитета по образованию. В совещании приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артёмов, председатель комитета по образованию Андрей Муль, заместители председателя комитета, начальники отделов и руководители групп. Заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук отметила, что одна из основных задач системы образования Барнаула – обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования с учётом основных федеральных и региональных требований, заложенных в Указах и Поручениях Президента РФ, индикативных целевых показателях национальных проектов. «Сейчас в городе функционирует 88 школ, 156 детских садов, 19 организаций дополнительного образования. Системой образования охвачено 35747 воспитанников, что практически на 3 тысячи меньше, и 92203 школьника, что на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом учебном году, в том числе 10043 первоклассника». Основными задачами, стоящими перед комитетом, и в частности, перед отделом дошкольного образования обозначены: выполнение показателя охвата дошкольным образованием на уровне 100%, кадровое обеспечение дошкольных организаций, контроль организации горячего питания в детских садах. Наталья Михальчук отметила, что в системе дошкольного образования, к сожалению, наблюдается тенденция снижения количества воспитанников в результате снижения показателя рождаемости в Барнауле в целом в последние годы. Специалисты комитета совместно с руководителями дошкольных организаций держат на особом контроле обеспечение качественным горячим питанием дошкольников в детских садах. За отчетный период проведено 89 выходов в детский сады с Общественным контролем. Основными задачами, стоящими перед комитетом и, в частности, перед отделом общего образования в отчётном периоде обозначены: приём в 1 класс, организация начала учебного года, кадровая обеспеченность, государственная итоговая аттестация. Она отметила, что по итогам приёмной кампании, всем детям, получившим отказ в зачислении в первый класс по месту жительства, предложены места в ближайших школах на выбор. Для детей, проживающих в микрорайонах Времена года и Норд Индустриального района осуществляется подвоз в школы №114 и 84. Все дети, получившие отказ в первом этапе, находились на индивидуальном особом контроле в комитете. Также на особом контроле в отчётном периоде находился вопрос выполнения Указа Губернатора о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу – участниках СВО. Основными задачами, стоящими перед комитетом и, в частности, перед отделом воспитательной работы и дополнительного образования в отчётном периоде обозначены: организация летнего отдыха и оздоровления, качественное обеспечение горячим питанием всех категорий школьников, контроль за занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Так, за отчётный период были подведены итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. Всего в 2023 году было открыто 86 пришкольных лагерей, в которых отдохнули 21260 детей . За время летних каникул свою деятельность осуществляли 7 загородных лагерей Центра «Каникулы». В рамках летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнуло 4003 ребёнка и 755 – стали участниками профильных смен: «Зарница», «Дружин юных пожарных», «Юных инспекторов дорожного движения», творческой, «ЭРА+ Энергия. Развитие. Активность.», ШАР. Что касается реализации мероприятий проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации», то с 1 сентября этого года в школах города еженедельно по понедельникам продолжено проведение церемонии поднятия Государственного флага РФ, исполнения Государственного гимна РФ и уроков патриотической направленности «Разговоры о важном». Еженедельно данный вопрос контролируется специалистами комитета через организацию выходов в школы. Всего за отчётный период проведено 17 выходов в 17 школ. Стоит отметить, что с этого учебного года во всех школах города началось внедрение «Профминимума» – единой модели профориентации обучающихся 6-11-х классов. Для школьников еженедельно по четвергам проходят занятия «Россия – мои горизонты». Данный курс рассчитан на 34 занятия в год. Каждое занятие курса адаптировано под возраст школьника. За учебный год поэтапно школьники изучат все сферы, разберутся в своих способностях, протестируют профессии. Об итогах деятельности технико-эксплуатационного отдела комитета за 9 месяцев отчитался Василий Губанов, заместитель председателя комитета по образованию, о результатах деятельности комитета в экономических вопросах и финансовых мероприятиях доложила Лариса Паршуткина, заместитель председателя комитета по экономике. Подводя итоги отчёта, комитет по образованию поставил основные задачи на 4 квартал, в которые включены: обеспечение выполнения всех показателей муниципальной программы, Указов и Поручений Президента РФ; особый контроль вопросов обеспечения качественным горячим питанием всех категорий детей, профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в школах города, а также обеспечение качественной подготовки и проведения новогодних мероприятий для школьников в 2023 году.

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