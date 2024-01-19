Светофор Фото: pixabay.com

Светофорный комплекс отключат на оживленном перекрестке на несколько часов. После проведения работ он заработает в прежнем режиме

В Барнауле 19 января временно отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской, сообщает пресс-центр городской администрации.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетях.

Таким образом, светофорный комплекс не будет работать с 09.00 до 13.00.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на данном участке, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Взято отсюда