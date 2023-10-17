В Барнауле отключат светофоры в центре города
17 октября в Барнауле с 9.00 до 16.00 временно отключат несколько светофоров.
Дорожные объекты не будут работать на площадях Октября и Победы, на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской, а также в районе здания №21 по проспекту Строителей.
Как уточнили в городской мэрии, причиной отключения являются плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными.
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город Горняк
Взято отсюда