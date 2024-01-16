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В Барнауле отключили два светофора из-за непогоды

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В Барнауле отключили два светофора из-за непогоды

16 января в Барнауле временно не будут работать два светофора. Причиной тому станут повреждения оборудования из-за непогоды и плановый ремонт.

Речь идет об устройствах на пересечении проспекта Социалистического с улицей Димитрова, улиц Малахова и Германа Титова. На втором из этих объектов работы продлятся с 9 до 15 часов, уточняют в мэрии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города, а также соблюдать требования знаков и правил дорожного движения.

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