11 октября в рамках проекта «Шахматы в школах» в стенах Алтайского института развития образования им. А.И. Топорова открылась выставка детского творчества «Шахматное королевство».

Настоящая сказка

Более 200 работ, выполненных учащимися 1–4 классов из 25 муниципалитетов, стали экспонатами. Каждый из них уникален и отличается материалами, способами и техниками изготовления. Здесь есть все: от рисунков и поделок из глины до съедобных шахматных фигур. Победители и призеры конкурса будут награждены Министерством образования и науки Алтайского края.

Такие конкурсы поддерживают популярность этого вида спорта – Алтайский край в настоящее время находится в лидерах по реализации программы «Шахматы в школах». Например, у учащихся начальных классов барнаульской гимназии № 69 среди прочих уроков в программе есть и занятия по шахматам.

– Выставка пользуется большой популярностью. Нам прислано вдвое больше работ, чем годом ранее, – сказала на открытии Марина Дюбенкова, директор АИРО. – Главная цель – повысить интерес к игре в шахматы, ведь она способствует интеллектуальному развитию детей, расширению их кругозора.

Открытие экспозиции посетил Артем Поломошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края.

– Не перестаю удивляться талантам наших детей и энтузиазму их наставников, педагогов, – сказал он. – Эта выставка – очередное доказательство, что шахматы не просто игра на плоскости. Поделки позволяют взглянуть на нее под иным углом. То, как участники конкурса увидели шахматную жизнь, действительно впечатляет! Это говорит о том, что, во-первых, игра многогранна, а во-вторых, это настоящая сказка для детей.

«Смастерить что-то большое»

Организаторы конкурса отметили, что Алтайский институт развития образования – методическая площадка для педагогов со всего края. В связи с этим немаловажным является открытие здесь в прошлом году лаборатории шахматного образования. Это позволило реализовать несколько проектов, один из которых предполагает проведение постоянно действующего вебинара по истории шахмат, а также онлайн-соревнования на платформе lichess.org.

– Открытая нами выставка – посыл для разработки методических рекомендаций в том числе с использованием информационных технологий, – сказала Елена Дронова, декан факультета управления развитием образования АИРО, руководитель оргкомитета конкурса. – Кроме того, это хорошая почва и для создания задачников для школьников на основе шахматных композиций.

Руководитель лаборатории «Шахматы в школах» Сергей Аборнев подчеркнул, что на базе института любой педагог может освежить и дополнить знания.

– О конкурсе узнали от классного руководителя дочери. Вопроса о том, принимать ли участие в нем, не возникало, – поделилась Виктория Медведева, мама одной из участниц выставки. – Нам хотелось смастерить что-то большое. Так появилась идея создания объемной композиции. На ее изготовление ушло около трех дней. В качестве основных материалов выступили пенопласт и тесто.

– Процесс был очень увлекателен, – добавила Медведева-младшая. – Самым сложным было вылепить шахматные фигурки.

Выставка продолжит работу до 20 октября. Посетить ее можно как коллективно, так и индивидуально. Для этого нужно направить заявку на адрес электронной почты Елены Дроновой: den@iro22.ru.

Юлия МИХЕЙЛИС.

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Взято отсюда