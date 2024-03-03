В Барнауле открылась выставка к юбилею Семёна Чернова

Выставка к 100-летию со дня рождения одного из классиков алтайского искусства Семёна Чернова открылась в Барнауле.

Экспозиция в Выставочном зале музея «Город» не очень велика и насчитывает около 60 произведений из трех собраний. Часть работ на выставку предоставил сын художника, тоже живописец, Юрий Чернов, часть пришла от семьи Дубровых, а коллекция графики и несколько большеформатных полотен – от Владимира Малыгина, директора санатория «Барнаульский» и ценителя искусства. При этом большую часть этих вещей еще никогда не показывали публике – ни при жизни автора, ни после его ухода в 1988 году.

Мощь в цвете

– Семён Ипатьевич из того замечательного поколения, которое работало честно, много и интересно, в духе своего времени, такого серьезного, строгого, мужественного, – замечает искусствовед Людмила Лихацкая. – И эти черты отразились в его произведениях, несмотря на то, что его основным жанром был пейзаж, а не полотна о каких-то событиях. И еще он ярко индивидуален – и в свое время отличался от других художников, и тем более сейчас. Посмотрите на эти его монументальные формы, свободную манеру!

Искусствовед кивает на несколько большеформатных пейзажей, часть из них – незаконченные. Но даже в этих остановленных на каком-то этапе работах, как замечает живописец Ирина Щетинина, видны не только безупречная композиция, но и так свойственные ему мажор и мощь в цвете, заложенные на этапе замысла. Об этом говорит и дочь художника, живописец Любовь Ботева:

– Он же Харьковский художественный институт окончил, и с некоторой завистью я могу сказать, что художники того периода были мощными цветовиками – то, что сейчас встретишь крайне редко. Целая эпоха в искусстве была, а сейчас смотришь – и просто купаешься в цвете. И в этом смысле замечательно, что выставка состоялась и люди ее увидят.

Свидетель времени

За то, что выставка состоялась, на вернисаже благодарили Юрия Семёновича Чернова и коллекционеров, которые предоставили работы из своих собраний. На вопрос об основных темах и периодах творчества его отца, Чернов отвечает:

– Не было каких-то «периодов», была просто работа. В то время бывали и богемные художники, любители выпить с друзьями-музыкантами и поэтами, а отец был «домашний», в свою мастерскую старался никого не пускать. И большинство его работ я увидел, когда он уже ушел из жизни, а я начал готовить выставку на первую годовщину его смерти в 1989-м.

К слову, при жизни автора состоялась лишь одна персональная выставка – в Художественном музее Алтайского края в далеком 1982-м. Там тоже недавно показывали работы Семёна Чернова – точнее, их совместную с Владимиром Добровольским серию «Обь целинная», которая в начале 1960-х произвела настоящий фурор и прославила двух молодых художников на всю Сибирь. «15 работ, суровый стиль, декоративная красочная манера», – так описывает произведения из собрания ГХМАК искусствовед Евгений Пешков.

О том, что Семён Ипатьевич был представителем совершенно конкретного направления – сурового стиля, одного из последних в отечественном искусстве, говорил на открытии и Дмитрий Петренко, председатель Союза художников Алтая: «По его работам мы сегодня судим об эпохе освоения целины, они представляют время. По его пейзажам понимаем, что такое Алтайский край».

В медвежьих краях

– Семён Ипатьевич родился в чудесном месте – поселке Ая, где Катунь прощается с последними порогами и разливается такой широкой гладью, я был там несчетное количество раз, – говорит Владимир Малыгин. – Родился в семье старообрядца, его отец Ипат был полным георгиевским кавалером. Но не все складывалось гладко. В 1929 году его забрали и отправили в Нарым, а через год туда же была отправлена мама с маленьким Семёном, и они прожили там семь лет. Вернувшись, устроились в Ойротской республике – сегодня Республика Алтай. То есть нелегко, несладко было. И тем не менее чувства красоты художник не растерял… Около года назад его сын обронил фразу, что уедет из Барнаула, но хочет вернуться и отметить столетие папы, и я посчитал себя обязанным помочь ему в этом, и что-то у нас получилось.

Кстати, 22 февраля в Барнауле открылась еще одна выставка работ Семёна Чернова – художники Щетинины в своей арт-галерее представляют 18 произведений живописи и графики из личного собрания. Анатолий Щетинин вспоминает:

– Семён Ипатьевич с моим отцом дружил (скульптором и живописцем Прокопием Щетининым. – Прим. ред.). И 55 лет назад они втроем с художником Зоте- евым ездили на Мультинские озера. Уехали на два месяца, связи не было, добирались с проводником, я страшно переживал. Потом возвращались, рассказывали, как медведь у них воровал продукты из палатки. Как не боялись? И сейчас у меня в коллекции есть этюды, которые они там вместе писали, даже с одной точки. Я отца как-то спросил: «А почему тут полдерева торчит?» Он сказал, что дерево помешало Семёну, он взял топор и срубил (смеется). И ему открылся пейзаж, и он написал его как надо. И отец рядом встал, и тоже написал.

КАРПОВА Любовь Еще читают

Взято отсюда.

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