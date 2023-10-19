В барнаульском музее «Город» начала работу выставка «История страны – история «Динамо», посвященная 100-летию спортивного общества. Сегодня, 18 октября, на ее официальном открытии побывали Губернатор Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, руководители правоохранительных структур. Экспозицию открыл начальник Управления ФСБ России по Алтайскому краю Роман Плотников, возглавляющий алтайское подразделение общества «Динамо». На выставке представлены архивные фотографии, памятные книги и удостоверения, значки и спортивная форма. Экспонаты отражают основные этапы развития спортивного общества. В медалях, кубках и наградах запечатлены спортивные победы, командные и личные рекорды алтайских динамовцев. Кроме этого здесь разместили детские поделки и рисунки, вдохновленные историей и триумфами «Динамо». «Хочется, чтобы эту выставку посетило как можно больше ребятишек. Важно, чтобы они увидели историю отечественного спорта, традиции, когда из массового спорта рождаются великие рекорды. Эта выставка показывает, каких высоких результатов добивались и сейчас добиваются спортсмены из Алтайского края. О некоторых мы до этого не знали, а знать о них надо. Все это надо увидеть, чтобы понять, чего могут достичь обычные ребята, парни и девушки, если начнут заниматься спортом», – сказал после завершения экскурсии председатель АКЗС Александр Романенко. Добавим, «Динамо» – одно из старейших спортивных обществ России. Оно было создано в Москве 18 апреля 1923 года как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. Алтайская региональная организация «Динамо» начала действовать с апреля 1925 года. Уже в 1927 году в Барнауле было начато строительство стадиона «Динамо», который и сейчас остается самым крупным стадионом в крае. В Алтайскую краевую общественную организацию «Динамо» входят 17 коллективов физической культуры, это более 17 тыс.человек. Организация ежегодно проводит Спартакиаду среди сотрудников силовых и правоохранительных структур Алтайского края по 12 видам спорта, Спартакиаду среди ветеранов по 5 видам спорта, также более 150 спортивно-массовых мероприятий.