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В Барнауле открыли еще одну лыжную трассу с бесплатным чаем

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В Барнауле открыли еще одну лыжную трассу с бесплатным чаем

Лыжи Фото: unsplash.com

Трасса подготовлена под коньковый и классический ход. При этом она доступна для всех желающих. Это один из вариантов активного досуга на новогодних каникулах

В Барнауле открыли еще одну лыжную трассу – Pulse. Она находится за спортивным магазином на ул. Солнечная поляна, 22 и оборудована сетью магазинов “Пульс”.

На трассе есть сервис для обслуживания лыжного инвентаря, раздевалка с ячейками для хранения личных вещей и место для отдыха.

Кроме того, на трассе лыжники могут угоститься бесплатным горячим чаем.

Напомним, также в Барнауле работает “Трасса здоровья”, где все выходные можно кататься на лыжах.

Взято отсюда

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