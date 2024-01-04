Лыжи Фото: unsplash.com

Трасса подготовлена под коньковый и классический ход. При этом она доступна для всех желающих. Это один из вариантов активного досуга на новогодних каникулах

В Барнауле открыли еще одну лыжную трассу – Pulse. Она находится за спортивным магазином на ул. Солнечная поляна, 22 и оборудована сетью магазинов “Пульс”.

На трассе есть сервис для обслуживания лыжного инвентаря, раздевалка с ячейками для хранения личных вещей и место для отдыха.

Кроме того, на трассе лыжники могут угоститься бесплатным горячим чаем.

Напомним, также в Барнауле работает “Трасса здоровья”, где все выходные можно кататься на лыжах.

Взято отсюда