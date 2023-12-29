На главной площадке Барнаула выступили лучшие артисты региона. Мероприятие посетили тысячи жителей и гостей краевой столицы

В Барнауле 29 декабря состоялось открытие новогоднего городка на площади Сахарова и других площадках, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, на главной городской елке выступили лучшие коллективы с концертно-театрализованным представлением “Царевна-лебедь”.

В парке культуры и отдыха “Центральный” для гостей парка выступил ансамбль народной песни “Вечерки”. В программе мероприятия были – русские народные песни, танцы, хороводы и забавы.

Немного позже на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской прошло открытие новогоднего городка, где гости праздника зажгли огни на главной красавице новогоднего городка.

В парке Cпорта Алексея Смертина состоялось открытие новогоднего городка “Новогодние огни”. На празднике перед барнаульцами выступили солист Антон Концеба, танцевальные коллективы “Росинки”, “Школьные годы” и вокальная студия “Кузница Талантов”. Кроме того, взрослых и детей ждала встреча с главными новогодними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Октябрьском районе на площадке перед зданием по ул. Германа Титова, 9 состоялось праздничное мероприятие “Ёлка в гости всех зовёт”. Для гостей праздника выступили артисты театрального отделения Детской школы искусств №3. Они провели активные игры и флеш-мобы, а Центр развития творчества и спорта представил театрализованную сказку “Новогодний переполох”. Выступили артисты театра танца “Натали” и студии танца “Ласточка”. Баба Яга, Кикимора, Дракоша, Дед Мороз и другие персонажи провели весёлые конкурсы.

Участники конкурсов получили сладкие призы, а все желающие смогли угоститься выпечкой и чаем из самовара-гиганта.

В Ленинском районе для гостей праздника выступили творческие коллективы, а также прошла встреча Деда Мороза и Снегурочки, игровая программа с ростовыми куклами и аниматорами и красивая фотозона “Когда часы 12 бьют”.

Также праздничные мероприятия прошли в пригородных поселках Барнаула.

Взято отсюда