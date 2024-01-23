22 января в гимназии №27 состоялось открытие месячника патриотического воспитания в образовательных организациях Барнаула.

Во всех образовательных организациях города в течение месяца будет проведено более 200 мероприятий военно-патриотической направленности.

В рамках образовательного проекта «Города Герои» депутат Барнаульской городской Думы Марина Покрашева провела для учащихся гимназии урок «Блокадный Ленинград».

С трогательными номерами выступили победители открытого городского конкурса инсценированной военной песни «Непобедимая и легендарная», учащиеся школы №137, а также участница окружного фестиваля патриотической песни имени В. Завьялова, ученица лицея «Сигма» Лилия Ковтун с песней «Минута молчания».

На мероприятии присутствовало более 150 человек: учащиеся гимназии 27, курсанты военно-патриотического клуба «Сибирь-27», а также члены Алтайского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Председатель Алтайского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Юрий Проскурин вручил билеты членам общества.

Город Барнаул внёс существенный вклад в героическое прошлое нашей страны. А учитывая текущую ситуацию, руководство и жители города продолжают вносить свой вклад, оказывая всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции на Украине. На мероприятии было принято решение дальнейшие встречи, заседания Совета Барнаульского городского местного отделения проводить на базе школьных музеев и приглашать членов общества на военно-патриотические мероприятия.

Взято отсюда