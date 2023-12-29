Сегодня, 29 декабря, состоялось открытие елок и новогодних городков на пяти площадках в Барнауле.

На главной городской елке на площади Сахарова праздничную программу подготовили лучшие коллективы краевой столицы с концертно-театрализованным представлением «Царевна-лебедь». Мероприятие посетили тысячи жителей и гостей города.

В Центральном районе открыли полюбившийся горожанам новогодний городок на улице Мало-Тобольской.

Началось праздничное мероприятие в парке культуры и отдыха «Центральный». Для гостей парка выступил ансамбль народной песни «Вечерки». В программе мероприятия были – русские народные песни, танцы, хороводы и забавы.

Немного позже на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской прошло открытие новогоднего городка, где гости праздника зажгли огни на главной красавице новогоднего городка.

В парке Cпорта Алексея Смертина Индустриального района состоялось открытие новогоднего городка «Новогодние огни».

На празднике перед барнаульцами выступили солист Антон Концеба, танцевальные коллективы «Росинки», «Школьные годы» и вокальная студия «Кузница Талантов». Они исполнили свои лучшие творческие номера. И, конечно же, взрослых и детей ждала встреча с главными новогодними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Октябрьском районе на площадке перед зданием по ул. Германа Титова, 9 состоялось праздничное мероприятие «Ёлка в гости всех зовёт».

Для гостей праздника выступили артисты театрального отделения Детской школы искусств №3. Они провели активные игры и флеш-мобы, А Центр развития творчества и спорта представил театрализованную сказку «Новогодний переполох». Выступили артисты театра танца «Натали» и студии танца «Ласточка». Баба Яга, Кикимора, Дракоша, Дед Мороз и другие персонажи провели весёлые конкурсы.

Участники конкурсов получили сладкие призы, а все желающие смогли угоститься выпечкой и чаем из самовара-гиганта.

В Ленинском районе для гостей праздничного мероприятия были подготовлены выступления творческих и молодежных коллективов Центра развития творчества детей и юношества и ДК города Барнаула, встреча Деда Мороза и Снегурочки, игровая программа с ростовыми куклами и аниматорами и красивая фотозона «Когда часы 12 бьют».

Также на площади была организована торговля горячим чаем, шашлыками, чебуреками и новогодней продукцией.

Также 29 декабря открылась праздничная площадка в парке культуры и отдыха «Центальный».

Также праздничные мероприятия прошли в пригородных поселках Барнаула.

Взято отсюда