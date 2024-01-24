В Барнауле открыли новую операционную для лечения проктологических заболеваний

Она находится в БСМП №2.

Её оборудовали на базе единственного в регионе проктологического отделения по последнему слову техники за 14 млн рублей. Операционная универсальная, хирургического профиля, но оперировать в ней в первую очередь будут пациентов с патологиями прямой кишки. Вмешательства чаще всего будут малоинвазивные, к обычной жизни можно вернуться уже через неделю. Порядка 2000 пациентов ежегодно нуждаются в оперативных вмешательствах столь деликатного профиля. Треть случаев связана с удалением геморроидальных узлов. Многие терпят до последнего: мол, зазорно оказаться в проктологическом отделении! Те, кто с консультацией затягивают, на операционный стол рискуют попасть в экстренном порядке. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, достаточно регулярной диагностики. Попасть на первичный приём к проктологу можно в поликлинике БСМП №2 жителям районов – по направлению хирурга, барнаульцам – по записи в регистратуре. Предварительные обследования не нужны.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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