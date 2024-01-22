Штаб Владислава Даванкова Фото: предоставлено реготделением партии в Алтайском крае

Одновременно открылись 66 штабов в разных регионах России. Большую часть из них Владислав Даванков посетит в рамках предвыборной кампании

В Барнауле начал работу штаб общественной поддержки единого кандидата в президенты от “Новых людей” и “Партии роста” вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Он расположился по адресу: ул. Молодежная, 4. Здесь будут принимать обращения людей, проводить лекции и работать над предвыборной программой, рассказали в реготделении партии.

Открыли штаб руководитель регионального отделения партии “Новые люди”, депутат Барнаульской Думы Никита Федюнин совместно со сторонниками партии.

До конца января штабы общественной поддержки Владислава Даванкова заработают в 76 регионах. Курирует работу штабов депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Как рассказали в партии, основная миссия общественных штабов – это сбор “тысячи идей” об улучшении страны, которые станут основой программы ее развития.

Эти предложения уже поступают как в электронном виде через сайт “Новых людей”, так и напрямую от жителей на встречах кандидата с избирателями. Сотрудники штаба будут обрабатывать поступающие обращения и находить пути их решения, пояснили в партии.

“Мы уже получили и обработали три тысячи обращений. Часть из них касается точечных проблем, другие касаются глобальных вопросов, связанных с ЖКХ, медициной, образованием и другими сферами. Некоторые предложения войдут в итоговую предвыборную программу, которую мы презентуем в конце января. Их мы обсуждаем и в общественных штабах, и во время моих поездок по стране”, – рассказал Владислав Даванков.

Также отметим, что ранее в Алтайском крае, например, открылись региональные избирательные штабы Владимира Путина (ул. Пушкина, 62), кандидата Сергея Малинковича от “Коммунистов России” (Барнаул – улица Профинтерна, 24, офис 11; Бийск – улица Кирова, 13, 2-й этаж) и кандидата от “Гражданский инициативы” Бориса Надеждина.

Пройдут выборы президента России с 15 по 17 марта 2024 года. На выборах в Алтайском крае будет действовать электронное голосование.

Взято отсюда