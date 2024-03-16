В Барнауле открылся новый корпус городской больницы

13 марта новый корпус Барнаульской городской больницы № 3 открыл свои двери для пациентов.

Здание площадью 1300 кв. м пристроили к четырехэтажной поликлинике на улице Петра Сухова, 18. Для удобства посетителей сюда перенесли рентгенологический блок, который раньше находился по другому адресу. Кроме того, появились новые кабинеты для функциональной диагностики, для приема узких специалистов и инфекционный фильтр-бокс с отдельным входом для температурящих больных.

Главный врач медучреждения Александр Шпиготский рассказал об итогах реконструкции, которая длилась три года: «Теперь у нас есть современное здание и новое оборудование стоимостью 100 млн рублей. Особо ценна тяжелая медтехника для УЗИ, рентгена, флюорографии, маммографии».

Врачи, сейчас принимающие в новых кабинетах, в большинстве своем прежние сотрудники, которые получили обновленные рабочие места. Еще около 10% специалистов – новобранцы, пополнившие штат медучреждения. Есть даже врачи, которые не являются обязательными для первичного звена здравоохранения, например, кардиолог.

К поликлинике прикреп­лены 68,5 тысячи жителей. Поэтому в задачи входило не только собрать всех врачей и оборудование на одной базе, но и расширить рабочую площадь, чтобы медучреждение стало просторнее и комфортнее для посетителей.

Всего в новом корпусе 62 кабинета. Узкие специалисты – стоматологи, офтальмологи, хирурги – уже приступили к работе; потребуется еще несколько дней, чтобы расписание нормализовалось. Рентгенологический блок откроется на следующей неделе, пообещал главврач.

Особое внимание в поликлинике будут уделять маломобильным пациентам. Здесь установлен подъемник, а в холле работают администраторы, которые готовы встретить и сопроводить человека с ограниченными возможностями здоровья.

До появления рентгенологического блока прикрепленных женщин направляли на маммографию в больницу скорой медицинской помощи № 2 на улице Малахова. Теперь в отделении появился собственный цифровой аппарат.

«Модель новая, очень проста в работе и безопасна для пациентов. Раньше маммографы были с кассетами, пленки проявляли с помощью растворов – это долго, да и снимки могли потеряться. Сейчас вся информация попадает сразу на компьютер к врачу, где хранится в базе», – поделилась старший рентгенлаборант Елена Гисберт.

Обучаться работать на новом маммографе долго не пришлось – все оказалось интуитивно понятно после первого же урока. Кроме того, медики отмечают, что процедура на новом аппарате делается вдвое быстрее.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что новый корпус больницы № 3 стал уже вторым крупным медицинским объектом, заработавшим с начала текущего года, после здания поликлиники № 14. За последние пять лет в крае создано более 100 новых объектов здравоохранения. Появились новые ФАПы, врачебные амбулатории, поликлиники. Отремонтировано порядка 800 медицинских структурных подразделений в 69 муниципальных образованиях, на эти цели потрачено 6,5 млрд рублей. Еще 12 млрд направили на оснащение новым медицинским оборудованием.

«На этот год запланировали 28 объектов построить и ввести. В ближайшее время откроем поликлинику в Советском районе. Идет строительство в Ребрихинском, Смоленском, Зональном районах, Камне-на-Оби», – уточнил глава региона.

Кроме того, большое внимание уделяется кадрам, которые будут работать в медучреждениях.

«Для них должны создаваться условия не только в крупных городах, но и по всему краю. Это также большая и важная часть нашей работы по привлечению и закреплению кадров. Только средних медицинских работников у нас более 20 тыс. сегодня работает, около 8 тыс. врачей. В целом отрасль финансово емкая: ее финансирование – больше 50 млрд рублей», – отметил Виктор Томенко.

С работой нового корпуса поликлиники ознакомилась и главврач московской больницы № 52, Герой Труда России Марьяна Лысенко. Она отметила, что в больнице работает большое количество молодых специалистов, которые предлагают много новых идей. Все предложения, которые формируются на местах, используются при формировании нацпроекта «Здравоохранение».

«Здесь мы сегодня это и видим: совершенно иные стены, совершенно иная медицинская логистика, совершенно иное качество медицинской помощи, возможности анализа, прогноза для особо опасных заболеваний, для онкологической службы. Главная цель изменений – оказание помощи на современном уровне», – резюмировала Марьяна Лысенко.

Цифра

100 новых объектов здравоохранения появилось в регионе в течение последних 5 лет

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Взято отсюда.

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