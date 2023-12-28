Открывшийся в барнаульском торгово-развлекательном центре Galaxy ресторан “Перчини” стал 31-м заведением одноименной сети на территории России

25 декабря в ТРЦ Galaxy свои двери открыл новый ресторан итальянской кухни “Перчини”. Еще в марте этого года сеть анонсировала свой долгожданный выход на алтайский рынок.

“Нашей концепции уже 16 лет, и она продолжает успешно развиваться. Мы не открываемся во всех городах подряд, есть определЕнные условия оценки локации. Мы нацелены на долгосрочную перспективу”, – рассказывает Елена Носова, бренд-директор федеральной сети итальянских ресторанов “Перчини”.

Напомним, первый ресторан был открыт в Новосибирске в 2007 году. Сегодня сеть “Перчини” представлена 31 рестораном в 23 городах, включая Москву, Екатеринбург, Уфу, Иркутск, Томск и Тюмень.

“И мы рады, что жители краевой столицы и ее гости имеют возможность отведать кухню, которой отдали сердца тысячи и тысячи наших посетителей по всей стране”, – подчеркивает Елена.

Уютный ресторан рассчитан И на большие, и на камерные компании. Здесь можно весело и вкусно отметить праздник или в одиночестве выпить чашку кофе в обеденный перерыв.

“”Перчини” – семейное заведение, – говорит представитель сети. – Большой акцент мы делаем на посещение с детьми. У нас есть прекрасная детская комната, огромный выбор меню, где каждый ребенок найдет для себя подходящее блюдо”.

К слову, кухня ресторана сочетает в себе как общеизвестные итальянские блюда, так и авторские гастрономические произведения от бренд-шефа сети Вадима Селютина. Несколько десятков блюд на самый взыскательный вкус.

Поклонники пиццы точно останутся довольны. Традиционные виды, вроде “Пепперони”, готовятся здесь по классическому рецепту и принципу “больше начинки – меньше теста”. А для приготовления пиццы с воздушными бортами, тесто выдерживается не менее 72 часов в холодильной камере, после чего при запекании оно становится особенно пышным и хрустким.

“Есть у нас необычные пиццы совсем экзотического содержания. Рекомендую попробовать пиццу с говядиной и хурмой, – отмечает Елена. – У нее невероятно мягкий вкус за счёт мяса и пряно-сладкие нотки за счет хурмы и мангового чатни. А фирменный соус с вытяжкой шалфея, который стоит на каждом столе, изумительно раскроет вкус любой пиццы”.

Ключевая “фишка” ресторана заключается в том, что он работает на базе собственного приготовления. Здесь нет полуфабрикатов и заранее замороженных заготовок.

Ресторан итальянской кухни “Перчини” Фото: “Толк”

“Мы готовим здесь и сейчас. У нас только фреш-паста! Собственный мучной цех производит ровно столько пасты, сколько хватит на один день работы ресторана, – подчеркивает Елена Носова. – Блюда принципиально не подвергается какой-то лишней термической обработке, помимо самого процесса приготовления”.

Кроме того, сеть “Перчини” тщательно контролирует качество сырья и продуктов, из которых готовят блюда.

Познакомиться с фирменными блюдами “Перчини”, попробовать ту саму пиццу, отведать свежеприготовленную пасту и окунуться в атмосферу маленькой Италии вы можете лично по адресу: г. Барнаул, проспект Строителей, 117, ТРЦ Galaxy 3 этаж.

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Взято отсюда