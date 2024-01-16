Открытие штаба общественной поддержки Фото: Олег Укладов

В открывшемся штабе могут проходить мероприятия разного уровня и направленности. Всего в зале могут разместиться до 50 человек.

В Барнауле 15 января заработал штаб общественной поддержки Алтайского края, сообщает “КП на Алтае”.

Это место уникально тем, что здесь свои мероприятия безвозмездно смогут проводить общественные организации города и края.

Такие штабы не новый проект для России: в прошлом году они появились в 28 регионах страны.

Штаб должен объединить социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), волонтеров, творческие и спортивные объединения и простых граждан.

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

“Главная цель – в острое время консолидировать общество и все общественные силы. Это должно дать посыл всему миру, что наша страна сплоченная и единая. Данные помещения, которые дают возможность общественным структурам провести свои мероприятия, очень важны”, – подчеркнул председатель АКЗС, секретарь Алтайского отделения партии “Единая Россия” Александр Романенко.

Штаб открылся на месте общественной приемной партии “Единой России”. Однако приемы граждан здесь будут проходить и дальше.

“Открываем здесь и многофункциональный зал для проведения любого вида мероприятий: от встреч и мастер-классов до спортивных. Сейчас на их проведение у нас есть записи на январь и даже на февраль”, – рассказал руководитель штаба общественной поддержки Алтайского края Андрей Осипов.

Андрей Осипов Фото: Олег Укладов

Уже в первый день работы штаба здесь провели несколько мероприятий. В одном из помещений всем желающим демонстрировали настольные игры с региональной тематикой, например, можно было попробовать сыграть в “Монополию”, где привычные ячейки на полях рассказывают о страницах истории Алтая.

Штаб рассчитан на мероприятия разного уровня и направленности. Здесь есть все необходимое оборудование, можно даже киберспортивный турнир провести. В зале могут разместиться до 50 человек. При этом штаб находится на первом этаже здания и доступен для маломобильных граждан. Рядом есть большая парковка.

Чтобы провести здесь свое мероприятие, необходима предварительная договоренность.

“Записаться можно будет на сайте общественного штаба, через социальные сети или по телефону”, – рассказала доверенное лицо президента РФ командир Алтайского регионального отделения Российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова.

Уже скоро в штабе будут проходить мастер-классы по плетению лоскутных одеял, пройдут встречи волонтеров, которые планирует поехать в зону СВО.

Штаб общественной поддержки Фото: Олег Укладов

Всего, по словам организаторов, работать на площадке изъявили желание 50 НКО, более 20 спортивных федераций, более 30 представителей креативных профессий (фотографы, поэты, писатели).

Штаб общественной поддержки в Барнауле работает по будням с 10.00 до 20.00. В выходные дни с 11.00 до 18.00, но, как отмечают руководители, по договоренности время работы может быть увеличено в индивидуальном порядке. Адрес штаба: г. Барнаул, ул. Пушкина, 62 (1-й этаж).



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