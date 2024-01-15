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В Барнауле открылся Штаб общественной поддержки

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В Барнауле открылся Штаб общественной поддержки

На круглых столах, вебинарах, мастер-классах будут обсуждаться и внедряться различные гражданские инициативы.

Также здесь будут говорить о волонтёрских акциях, интересных идеях и предложениях. 300 квадратных метров – отдельные кабинеты, коворкинг, актовый и конференц-залы. Представители общественных организаций могут арендовать их совершенно бесплатно. Но в порядке очереди – для семинаров, презентаций, творческих встреч. Например, в объединении композиторов «Песни Иткульского лета» больше 100 авторов, которым не всегда просто найти сценическую площадку. Технически Штаб оборудован всем необходимым для проведения дискуссий, выставок, мастер-классов. Штаб общественных организаций объединил творческие союзы, волонтёрские движения – социально ориентированные некоммерческие организации. Работать на площадках Штаба уже пожелали больше 50 общественных организаций, спортивных федераций, представители креативных профессий – фотографы, поэты, писатели. Здесь же, в штабе, ведут приём юристы и специалисты по написанию грантов. Иначе говоря, не просто место для встреч, а настоящая площадка-трансформер для инициативных общественников. Такие же региональные центры поддержки до конца января откроются в 50 регионах России.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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