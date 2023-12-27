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В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за ее участия в “голой” вечеринке

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В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за ее участия в "голой" вечеринке

Скандальная вечеринка Ивлеевой подпортила репутацию многих звезд российской эстрады

В Барнауле 29 марта следующего года должен был состояться концерт Лолиты, однако после ее недавнего участия в “голой” вечеринке Насти Ивлеевой, выступление певицы отменили, сообщает телеграм-канал “Амик”. 

“Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже все. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся”, – заявила Лолита  беседе MSK1.

После распространения информации о подробностях “культурного” отдыха селебрити российские звезды, один за другим, начали публиковать видео с извинениями. Как оказалось, публичным раскаянием никого не удивишь – репутация уже подмочена.

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Взято отсюда

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