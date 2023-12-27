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В Барнауле отменили концерт Лолиты на фоне голой вечеринки у Ивлеевой

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В Барнауле отменили концерт Лолиты на фоне голой вечеринки у Ивлеевой

Лолита Фото: vk.com/lolitasu

Певица расстроилась, что срывается ее большой гастрольный тур, который планировался на 2024 год. Концерт отменили и в Барнауле

В Барнауле отменился концерт певицы Лолиты, сообщается на сайте kassy.ru. Концерт должен был пройти 29 марта 2024 года ДК Моторостроителей.

Еще днем 26 декабря Лолита называла сообщения об отмене концертов фейком, но к вечеру подтвердила, что ее концерты действительно отменяют, а также вырезают из эфиров, отмечает msk1.ru. Причиной стало участие звезды в скандальной “голой вечеринке” Анастасии Ивлеевой.

“Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже все. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся”, – сказала Лолита.

Ранее певица признала требование россиян исключить ее из новогодних передач, в том числе из “Голубого огонька”, справедливым.

Российские звезды сейчас массово приносят извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Хамовнический суд Москвы к тому же зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на сумму в 1 млрд рублей в счет компенсации морального вреда. Инициатором стал продюсер Александр Иншаков.

Взято отсюда

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