Сражения между лучшими саблистами края прошли в спорткомплексе училища олимпийского резерва. Сильнейших выявили на региональном чемпионате по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 21 года

В восемь лучших фехтовальщиков из Алтайского края отправятся на всероссийские соревнования. Сборная спортсменов сформировалась буквально сегодня – во время краевого чемпионата, который провели в Барнауле.

“Себя хорошо оцениваю, соперников тоже неплохо оцениваю. Можно пофехтовать, есть конкуренция. Самое главное – это терпение маленько, терпение ну и координация очень важна на самом деле, то есть скорость принятия решения”, – рассказал спортсмен Кирилл Шаповалов.

Кирилл Шаповалов в свои 18 лет уверенно владеет саблей. Фехтованием он занимается семь лет и уже третий год подряд входит в состав сборной края. В планах у молодого человека получить высшее тренерское образование. Ведь технику и выдержку спортсмена формирует, прежде всего, грамотная работа тренерского состава.

“Конечно очень сложно готовить. Фехтование – это олимпийский вид спорта, это не просто. Хотя с одной стороны вроде ничего такого, взял саблю и пошел махать направо и налево. Но так может показаться лишь на первый взгляд. На самом деле, фехтование это очень сложный корреляционный вид спорта, то есть здесь должны быть координация, скорость, мышление и скорость мышления. И всем этим в совокупности должен обладать фехтовальщик”, – отметил тренер Евгений Сазонов.

В этом году участие в турнире приняли около 40 юношей и девушек, чей спортивный разряд не ниже первого юношеского. Участники из Рубцовска приехать не смогли, поэтому сборную региона для поездки на чемпионат России сформировали из восьми сильнейших барнаульских спортсменов.

“Отбор туда идет в течение всего сезона, это апогей нашего старта. Возможно, нас выпустят и поедем на чемпионат мира, а если нет, то на этом и закончим сезон. У нас достаточно высокий уровень. Алтайский регион сейчас практически на всех всероссийских соревнованиях во всех возрастных группах всегда звучит”, – подчеркнул главный судья соревнований Валериан Феоктистов.

Уже в феврале лучшие саблисты края отправятся в Орел на соревнования по первенству России.

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