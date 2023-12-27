Молоток Фото: unsplash.com

По просьбе своей знакомой молодой человек согласился на преступление и разбил мужчине голову молотком. Уголовное дело уже передали в суд

В Барнауле мужчина и женщина напали на жителя Новосибирской области, который собирался купить у них автомобиль. Подробности сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

29-летняя девушка в сентябре решила продать свою машину и выставила объявление на популярном сайте. Со своим 19-летним знакомым, который задолжал ей денег, они решили спланировать нападение на потенциального покупателя авто.

На объявление откликнулся житель Новосибирской области, с которым женщина договорилась встретиться для якобы совершения сделки. Причем машина на тот момент была уже продана другому человеку.

Взято отсюда