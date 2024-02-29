Драка в трамвае Фото: скрин видео из Telegram

Очередной конфликт случился в общественном транспорте Барнаула. Однако о причинах, которые привели к драке, не сообщается

28 февраля в Барнауле на улице Попова произошел конфликт между кондуктором трамвая и пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

На видео, опубликованном в соцсети, слышно, как молодой человек ругается матом и наносит удары кондуктору. Тот в свою очередь пытается отбиться и выпроводить пассажира на улицу. Также на видео слышны предложения вызвать полицию.

Судя по кадрам, салон транспортного средства после драки оказался в крови.

Комментаторы в Сети осудили поведение пассажира, позволившего себе рукоприкладство по отношению к человеку, который выполняет свою работу. “А потом удивляемся, почему в городе не хватает кондукторов”, – пишут они.

Уже на следующий день, утром 29 февраля, в Барнауле произошел еще один конфликт в общественном транспорте. По словам очевидцев, в трамвае №5 мужчина обругал двух девушек за то, что они якобы громко разговаривали.

Ранее в Барнауле произошла потасовка в автобусе №57: по словам очевидцев, три пассажира напали на водителя. В результате конфликта оказалась разбита дверь транспортного средства.

Взято отсюда