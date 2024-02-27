В Барнауле пассажир «Победы» не смог пристегнуться из-за лишнего веса — его сняли с рейса

Сообщается, что мужчина слишком бурно отреагировал на просьбу пересесть

27 февраля 2024, 12:2560Написать комментарий

27 февраля в самолете «Победы», выполняющем рейс Барнаул — Москва, разгорелся конфликт из-за ремня безопасности, пишет «Катунь 24».

Сообщается, что мужчина с лишним весом не смог пристегнуться: на его месте у аварийного выхода не удлинялся ремень. Пассажир бранился на проводников и отказывался сесть на другое место. Его сняли с рейса за невыполнение требований командира судна.

В транспортной полиции уточняют информацию по данному инциденту.

Редакция NGS22.RU обратилась к представителям авиакомпании «Победа» за комментарием. Как только мы получим ответ, новость будет дополнена.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, свяжитесь с нами через бот в Telegram.

Взято Источник

27.02.2024