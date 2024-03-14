реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле пассажир такси ножом изрезал водителю лицо

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле пассажир такси ножом изрезал водителю лицо

Фото: pexels.com

Пассажир должен был ехать до Ребрихи, но вдруг передумал. Между ним и водителем началась ссора, которая переросла в потасовку

В Барнауле задержали подозреваемого в покушении на убийство водителя такси, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

По данным следствия, 4 марта в Барнауле 48-летний житель Ребрихинского района заказал такси до Ребрихи, но во время движения передумал ехать и попросил водителя отвезти его в другое место. Таксист потребовал рассчитаться, возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ножом порезал водителю лицо – мужчина получил ранения лица, губ, носа, а также пальцев рук.

Довести преступный умысел на убийство ему не удалось, так как водитель оказал активное сопротивление и выбил нож из рук мужчины“, – добавили следователи.

Подозреваемого задержали. Готовится ходатайство в суд об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору детально разобраться в произошедшем.

Напомним, вечером 1 марта в Барнауле зверски убили водителя такси . Пассажир нанес ему не менее 10 ударов ножом.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости алтая и барнаула ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Один…

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища…

Запорожскую АЭС. Архивное фото Украинские войска попытались атаковать объект критической…

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до…

Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024 Число пострадавших…

В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp