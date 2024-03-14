В Барнауле пассажир такси ножом изрезал водителю лицо

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Пассажир должен был ехать до Ребрихи, но вдруг передумал. Между ним и водителем началась ссора, которая переросла в потасовку

В Барнауле задержали подозреваемого в покушении на убийство водителя такси, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

По данным следствия, 4 марта в Барнауле 48-летний житель Ребрихинского района заказал такси до Ребрихи, но во время движения передумал ехать и попросил водителя отвезти его в другое место. Таксист потребовал рассчитаться, возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ножом порезал водителю лицо – мужчина получил ранения лица, губ, носа, а также пальцев рук.

“Довести преступный умысел на убийство ему не удалось, так как водитель оказал активное сопротивление и выбил нож из рук мужчины“, – добавили следователи.

Подозреваемого задержали. Готовится ходатайство в суд об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору детально разобраться в произошедшем.

Напомним, вечером 1 марта в Барнауле зверски убили водителя такси . Пассажир нанес ему не менее 10 ударов ножом.

Взято отсюда.

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