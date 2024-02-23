ДТП на выезде из Барнаула Фото: кадр видео "В курсе 22"
Водителей просят выбирать пути объезда, так автомобили перекрыли проезжую часть. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются
Утром 22 февраля в Барнауле на выезде к Новому мосту столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в Telegram-канале “В курсе 22”.
На месте работает Госавтоинспекция и бригада скорой помощи. Сотрудники ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные функции.
Движение в районе аварии временно перекрыто.
Ранее в Бийске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе.
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