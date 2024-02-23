ДТП на выезде из Барнаула Фото: кадр видео "В курсе 22"

Водителей просят выбирать пути объезда, так автомобили перекрыли проезжую часть. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются

Утром 22 февраля в Барнауле на выезде к Новому мосту столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в Telegram-канале “В курсе 22”.

На месте работает Госавтоинспекция и бригада скорой помощи. Сотрудники ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные функции.

Движение в районе аварии временно перекрыто.

Ранее в Бийске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе.

Взято отсюда