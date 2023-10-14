Работы на мосту у Нового рынка Фото: barnaul.org

Восстановить асфальт необходимо для дальнейшего восстановления движения трамваев, следующих по маршрутам в микрорайон Восточный

В ночь с 13 на 14 октября дорожная бригада Автодорстроя приступит к восстановлению асфальта на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина, предупредили в администрации Барнаула.

Ранее трамвайные пути заасфальтировали, чтобы не затруднять проезд во время реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Сейчас дорожники уберут старое покрытие и уложат новое таким образом, чтобы рельсы были открыты для проезда трамваев. Площадь работ составит около 700 кв. м.

“Все работы будут проводиться в ночное время, при этом предусмотрено частичное ограничение проезда на тех участках, где будет идти ремонт”, – подчеркнули в мэрии.

Дорожная служба призывает автомобилистов быть предельно внимательными.

Как сообщалось ранее, в ноябре будет выполняться устройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование и укладка рельс на большом путепроводе по проспекту Ленина, а также подключение трамвайной сети.

Источник

горняк

горняк22