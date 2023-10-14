В Барнауле перекроют часть Калинина и Кулагина для укладки асфальта
Работы на мосту у Нового рынка Фото: barnaul.org
Восстановить асфальт необходимо для дальнейшего восстановления движения трамваев, следующих по маршрутам в микрорайон Восточный
В ночь с 13 на 14 октября дорожная бригада Автодорстроя приступит к восстановлению асфальта на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина, предупредили в администрации Барнаула.
Ранее трамвайные пути заасфальтировали, чтобы не затруднять проезд во время реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Сейчас дорожники уберут старое покрытие и уложат новое таким образом, чтобы рельсы были открыты для проезда трамваев. Площадь работ составит около 700 кв. м.
“Все работы будут проводиться в ночное время, при этом предусмотрено частичное ограничение проезда на тех участках, где будет идти ремонт”, – подчеркнули в мэрии.
Дорожная служба призывает автомобилистов быть предельно внимательными.
Как сообщалось ранее, в ноябре будет выполняться устройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование и укладка рельс на большом путепроводе по проспекту Ленина, а также подключение трамвайной сети.
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