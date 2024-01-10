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В Барнауле перекроют часть улицы Челюскинцев из-за порыва на водопроводе

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В Барнауле перекроют часть улицы Челюскинцев из-за порыва на водопроводе

Знак. Движение перекрыто Фото: Толк

На время устранения повреждения закроют проезд по части Челюскинцев. Водителей просят выбирать пути объезда. Подвоз воды для жителей отключенных домов осуществляют по заявкам

Аварийная бригада “Росводоканал Барнаул” устраняет повреждение по адресу ул. Челюскинцев, 102, сообщили утром 10 января в компании.

Из-за аварии временно отключили водоснабжение по нескольким адресам: ул. Челюскинцев, 90, 92, 102, ул. Молодежная, 156–170, 143–149, 168а, 172, 172а, 172а/1, 172/1, 172/3, 172/4, ул. Шевченко,160, пер. Магнитный, 68–78, 69–77, ул. Победная, 122–138, 181–199, 179, 185, 203, 203/2, 203а, 203б, 203в, 203г, 203д, 203е, пр. Полюсный, 75–91, 81, 83, 89.

Также сообщается, что с 10.00 до 00.00 будет перекрыто движение транспорта по четной стороне улицы Челюскинцев от Молодежной до Победной.

Ранее в краевой столице коммунальная авария произошла на пересечении переулка Ядринцева и улицы Молодежной.

Взято отсюда

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