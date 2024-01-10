В Барнауле перекроют улицу и отключат холодную воду в домах: адреса

Водоканал будет работать на улице Челюскинцев сутки

Сегодня, 10 января стало известно, что в краевой столице перекроют движение по четной стороне улицы Челюскинцев: от улицы Молодежной до улицы Победной. Об этом пишет барнаульский водоканал в телеграм-канале. Специалисты будут работать с 10 утра. Откроют улицу только к полуночи.

Кроме того, холодной воды не будет по адресам:

улица Челюскинцев, 90, 92, 102;

улица Молодежная, 156–170, 143–149, 168а, 172, 172а, 172а/1, 172/1, 172/3, 172/4;

ул. Шевченко, 160;

переулок Магнитный, 68–78, 69–77;

улица Победная, 122–138, 181–199, 179, 185, 203, 203/2, 203а, 203б, 203в, 203г, 203д, 203е;

переулок Полюсный, 75–91, 81, 83, 89.

Справочная водоканала: 500-101.

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10.01.2024