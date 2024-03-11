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В Барнауле пламя охватило гаражный бокс на улице Фурманова

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В Барнауле пламя охватило гаражный бокс на улице Фурманова

Пожар. Огонь Фото: pixabay.com

Пламя повредило лишь личные вещи – автомобиля на момент пожара в гараже не было. В настоящее время причина возгорания неизвестна

В Барнауле горел гаражный бокс на улице Фурманова, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

На место ЧП выехали 31 человек личного состава и восемь машин. Им удалось ликвидировать возгорание на площади около 8 “квадратов”.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль в гараже также не стоял, поэтому огонь задел только личные вещи.

Ранее стало известно, что в алтайском селе Полковниково при пожаре погибли два человека. Причины возникновения огня установят специалисты.

Взято отсюда

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