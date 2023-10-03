В Барнауле планируют создать реабилитационный центр для ветеранов за 1 млрд руб.

В Барнауле построят реабилитационный центр для ветеранов боевых действий Фото: Олег Укладов

Планируемое учреждение станет первым в Сибири реабилитационно-оздоровительным центром для ветеранов боевых действий в Афганистане и СВО

Именно в Барнауле может появиться первый в Сибири реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов боевых действий в Афганистане и СВО. В минувшую пятницу, 29 сентября, в краевом центре состоялась пресс-конференция, посвященная этому событию.

Для борьбы с посттравматикой

Одним из главных спикеров пресс-конференции выступил лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич.

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