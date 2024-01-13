ДТП. Знак Фото: pexels.com

Отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Пострадавший ребенок находится в больнице

В Барнауле в отношении водителя КамАЗа, который 11 января сбил мальчика на улице Попова, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, 64-летний водитель КамАЗа двигался по улице Попова от Павловского тракта в сторону улицы Взлетной. Он проехал на красный сигнал светофора и сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал.

В результате ДТП ребенок получил травмы и попал в больницу. Он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, уточнил “МК на Алтае”. У мальчика диагностировали тяжелую сочетанную травму. Какое-то время он был подключен к аппарату ИВЛ, но сейчас дышит самостоятельно.

В отношении водителя на месте ДТП составили пять протоколов, в том числе по ч. 1 ст. 12.37 “Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, а также по ч. 1 ст. 11.23, 12.27, 12.21 и 12.5.

Ранее в Бийске рейсовый автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали в ЦРБ.

Взято отсюда