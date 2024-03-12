Продавец уверяет, что “нюансов нет никаких”. Салон машины обит мягкой кожей Merino, установлен подогрев и охлаждение стаканов

В Барнауле продают двухлетний BMW 6 в комплектации M Sport Pro. По словам продавца, авто практически не использовалось для езды по городу. Объявление опубликовано на сайте Drom.

Продавец отмечает, что в “авто есть все”: лазерные фары, камеры кругового обзора, проекция на лобовое стекло, аудиосистема Harman Kardon, панорамная крыша, хрустальные рычаг АКПП и пневмоподвеска передней и задней оси.

В машине установлен бензиновый двигатель на 3 литра, мощность авто – 340 “лошадей”. BMW имеет полный привод и левый руль.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 16,9 млн рублей продают черный Mercedes-Benz S-Class. Всего в автомобиль, по словам продавца, вложили 1,5 млн рублей.

Взято отсюда