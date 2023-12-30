По словам собственника, у автомобиля очень редкий цвет кузова. Также он оснащен множеством дополнительных опций и вовремя обслуживался

В Барнауле продают автомобиль Audi A6 2012 года выпуска за 2,4 млн рублей. Объявление размещено на сайте Drom.

“Эксклюзивный цвет Sераng blаu, целиком под сатиновой полиуретановой пленкой”, – отметил владелец.

У иномарки бензиновый двигатель объемом три литра и мощностью 300 лошадиных сил, привод – 4WD, руль – левый.

Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, цветной приборной панелью, индикатором слепых зон, доводчиком дверей. В салоне черный потолок.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 3 млн рублей продают Nissan в максимальной и редкой комплектации.

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