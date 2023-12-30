Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле почти за 2,5 млн продают Audi A6 в эксклюзивном цвете Sераng blаu

Подписывайся на ГОРНЯК22!

По словам собственника, у автомобиля очень редкий цвет кузова. Также он оснащен множеством дополнительных опций и вовремя обслуживался

В Барнауле продают автомобиль Audi A6 2012 года выпуска за 2,4 млн рублей. Объявление размещено на сайте Drom.

“Эксклюзивный цвет Sераng blаu, целиком под сатиновой полиуретановой пленкой”, – отметил владелец.

У иномарки бензиновый двигатель объемом три литра и мощностью 300 лошадиных сил, привод – 4WD, руль – левый.

Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, цветной приборной панелью, индикатором слепых зон, доводчиком дверей. В салоне черный потолок.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 3 млн рублей продают Nissan в максимальной и редкой комплектации.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Успеть в новогодние. Как в праздники будут работать банки, почта, МФЦ и торговые центры в Барнауле

31.12.2023

 Новости Алтай

Рыбам придется много работать, Скорпионам заниматься бизнесом. Финансовый астролог составил прогноз на 2024 год для барнаульцев

31.12.2023

 Новости Алтай

Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

31.12.2023

 Новости Алтай

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

31.12.2023

 Новости Алтай

Мятеж Пригожина, что еще? 5 важных событий 2023 года, о которых астрологи предупреждали заранее

31.12.2023

 Новости Алтай

«Чтобы не пьянеть…»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

31.12.2023

 Новости Алтай

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

31.12.2023

 Новости Алтай

«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

31.12.2023

 Новости Алтай

31 декабря на большей части территории Алтайского края ожидаются метели

31.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix