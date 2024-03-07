В объявлении указали, что машина собрана в комплектации 4.5D AT Executive и развивает мощность до 272 лошадиных сил. Вышла с завода она в 2017 году

В Барнауле белоснежный Lexus LX450d с полной шумоизоляцией салона продают за 7,8 млн рублей. Объявление об этом опубликовали на drom.

В автомобиле установлены двигатель объемом в 4,5 литра, который работает на дизеле, автоматическая коробка передач и привод 4WD. С момента выпуска машина проехала 149 тысяч км.

Крылья, капот, фары, зеркала иномарки, по словам продавца, оклеены бронепленкой. В машине также сделаны Face kit рестайлинг, доводчики всех дверей, детейлинг кузова и салона, а также двойные стекла, когда отдельно можно поднимать стекла без тонировки или стекла с тонировкой.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 6 млн продают Zeekr с панорамной крышей и электродверьми. В комплекте с автомобилем, по словам продавца, идут оригинальные коврики и зарядная станция.

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