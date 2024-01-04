Владелец такого премиального авто платит за него почти 50 тысяч рублей налога в год (тариф для Алтайского края). Однако эти расходы покрывают заложенные в нем преимущества

В Барнауле продают автомобиль Infiniti QX80 2021 года выпуска за 8,997 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте “Дром.ру”.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель объемом 5,6 литров и мощностью 405 лошадиных сил, автоматическую коробку передач и привод 4 WD. Пробег “Финика” на момент продажи составляет 19,3 тысяч км. Комплектация – 5.6 AT Luxe Sensory ProActive (семиместный).

Как утверждает продавец, авто куплено в конце 2021 года у официального дилера. При этом у него редкая эксплуатация и в салоне – запах нового авто.

“Без ДТП. Кузов весь в родной краске, включая бампера. Состояние нового авто по всем параметрам”, – заверяет автор объявления.

Он также отмечает, что готов на любые проверки покупателя.

С авто продается новая зимняя шипованная резина и комплект летней резины, на которой автомобиль выехал из салона, также два комплекта оригинальных ковриков и сигнализация с управлением с телефона.

Взято отсюда