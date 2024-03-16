В Барнауле почтили память первого мэра города

9 марта 2024 года Владимиру Баварину, первому мэру Барнаула, исполнилось бы 85 лет. 22 февраля 2003 года он погиб в ДТП возле села Манжерок. Спустя 21 год его семья, коллеги, соратники собрались в музее «Город», чтобы почтить память знаменитого мэра.

От рабочего до мэра

Под его руководством крае­вая столица находилась с 1986-го по 2003 год. Несмотря на трудный период Перестройки, нехватку финансирования и множество социальных проб­лем, горожане всегда с любовью отзывались о градоначальнике. В память о нем названа площадь у Речного вокзала, здесь же поставлена памятная часовня князя Владимира. Благодаря усилиям Баварина в городе не закрылось ни одного завода в 90-е годы, появился Новый мост через Обь, открылся Диагностический центр.

Участники встречи вспоминали Владимира Николаевича как строгого, но справедливого. Он всегда отстаивал интересы обычных горожан, мог резко выступить и критиковать чиновников.

Владимир Баварин родился в 1939 году в селе Куклино Калининской области, в годы войны его эвакуировали в Барнаул. Всю жизнь он прожил в краевой столице. Трудовой путь начал на «Трансмаше», затем после окончания Политехнического института по специальности «инженер-механик» 20 лет работал на моторном заводе. Прошел путь от инженера-конструктора до помощника директора и секретаря парткома производственного объединения. Своей добросовестной работой Владимир Николаевич заслужил уважение не только заводчан, но и руководства города и края.

Ценили его не только на малой родине. В 1986 году он стал первым президентом Ассоциа­ции сибирских и дальневосточных городов, позднее его избирали на этот пост еще раз. А в 1995-м по итогам Всероссийского конкурса «Мэр-95» вошел в десятку лучших руководителей городов России.

«Не конфета в обёртке»

Александр Суриков, который был губернатором Алтайского края в 1996–2004 годах, так отзывается о Владимире Баварине:

«Это один из толковейших руководителей Барнаула за советскую и постсоветскую историю. Он был истинным патриотом города в полном смысле этого слова. Во время споров Владимир Николаевич умел отстаивать свою точку зрения. Не скажу, что он конфета в обертке, в том числе для своих подчиненных. Он умел спросить, потребовать и наказать, но во благо города, для улучшения жизни и развития».

Это были времена тотального дефицита на рынке. Приходилось налаживать кооперативную торговлю мясными и молочными продуктами. И власти нашли схему: пусть будет чуть дороже, но люди смогут купить эти товары. Владимир Николаевич успевал везде. В тот период здравоохранение, культура и образование находились в полномочии города – сейчас они перешли в край. При скудности бюджета, при обрушении экономики страны находились силы и понимание того, что социальная сфера, ЖКХ и промышленность должны функционировать.

Добрым словом первого мэра вспомнил Владимир Лопаткин, который 17 лет занимал должность ректора Барнаульского педагогического института. В начале 90-х только сдали корпус на улице Молодёжной. Благоустроить территорию рядом с учебным заведением помог действующий мэр. Появились дорожки, памятник Высоцкому, озеленение.

«Вспоминается первый год, когда мы отмечали День города без Владимира Николаевича. Было странное ощущение – сегодня праздник, жизнь продолжается, город живет, а любимого мэра нет», – делится Владимир Лопаткин.

Депутат АКЗС Александр Лазарев, который во времена Баварина был директором Алтайского онкологического центра, рассказал, что в 90-е годы, при том дефиците ресурсов, для медиков стало настоящим событием, когда город выделил 1 млн рублей на строительство нового онкодиспансера на улице Матросова. Однако со стройматериалами были проблемы. Команда Баварина активно работала с предпринимателями, их просили помочь – кто-то выкопал котлован, другие привезли строительные блоки. Здание строили и сдавали поэтажно, а все вопросы решали с мэром.

На работу – пешком

Сергей Краснов при Баварине занимал должность главы администрации Ленинского района города. Вот каким ярким воспоминанием о первом мэре поделился он:

«Мне посчастливилось работать с Владимиром Николаевичем еще со времен, когда он работал на производстве. Я на всю жизнь запомнил урок, который он дал мне в первый год, когда я попал в руководство цеха. Тогда Баварин сказал, что главное – это не высокие технологии, не станки и оборудование, а люди, которые за ними стоят. Как ты к ним будешь относиться, так и они будут относиться к тебе и к руководству. Он сам пронес это через всю жизнь и учил этому других».

Так и было, на работу народный мэр ходил пешком, всегда общался по пути с жителями города. Именно ему принадлежит крылатая фраза: «У меня одна партия – партия барнаульцев». Одной из приоритетнейших задач исторического значения Владимир Баварин считал провести в Барнаул газ как дешевое и экологически чистое топливо. В 1995 году и эту идею ему удалось реализовать.

«День рождения первого мэра Барнаула нужно сделать праздничным, – предложил Борис Черниченко, который при Баварине в 1993 году занял должность председателя городского комитета по образованию. – Это величина, это наш учитель. При его руководстве мы в четыре раза увеличили число детских садов. Он забрал их из ведомств и поставил на баланс муниципалитета. Это был первый и главный шаг, чтобы сохранить систему дошкольного образования. Только за это я бы поставил ему большой, огромный памятник».

Завершилась встреча песней «Команда молодости нашей». При взгляде на собравшихся, многие из которых были коллегами известного мэра, до сих пор ощущается, что тот баваринский коллектив – действительно монолит. Даже спустя 20 лет они приходят на кладбище 22 февраля и вспоминают д­обрым словом любимого руководителя и наставника.

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Взято отсюда.

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