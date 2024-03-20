Коммунальный фонтан Фото: Инцидент Барнаул
Вода вырвалась наружу на участке между проезжей частью и тротуаром. На момент публикации аварийной бригады на месте не было
Утром 20 марта под мостом на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей из-под асфальта вырвался коммунальный фонтан, сообщает “Инцидент Барнаул”.
На кадрах видно, как струя воды пробивается из-под земли. Вероятно, на участке прорвало трубу с холодной водой.
Однако пока от барнаульского Росводоканала не поступало сообщений о порыве. Подробности устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на проспекте Красноармейском, 61 прорвало трубу. ЧП произошло при проведении земляных работ. Строители повредили водопровод.
Взято отсюда