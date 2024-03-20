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В Барнауле под мостом на проспекте Строителей забил коммунальный фонтан

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В Барнауле под мостом на проспекте Строителей забил коммунальный фонтан

Коммунальный фонтан Фото: Инцидент Барнаул

Вода вырвалась наружу на участке между проезжей частью и тротуаром. На момент публикации аварийной бригады на месте не было

Утром 20 марта под мостом на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей из-под асфальта вырвался коммунальный фонтан, сообщает “Инцидент Барнаул”.

На кадрах видно, как струя воды пробивается из-под земли. Вероятно, на участке прорвало трубу с холодной водой.

Однако пока от барнаульского Росводоканала не поступало сообщений о порыве. Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на проспекте Красноармейском, 61 прорвало трубу. ЧП произошло при проведении земляных работ. Строители повредили водопровод.

Взято отсюда

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