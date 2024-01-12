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В Барнауле под видом питерской фабрики Зигеля продают жилую сталинку

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В Барнауле под видом питерской фабрики Зигеля продают жилую сталинку

Фасад одного из зданий фабрики Курта Зигеля Фото: "Авито"

Завод Курта Зигеля является памятником архитектуры Санкт-Петербурга. К Барнаулу он не имеет никакого отношения, но его фасад украсил объявление по продаже коммерческой недвижимости в столице края

В Барнауле выставили на продажу необычный коммерческий объект. Это коммерческое здание “с шикарным ремонтом”. Описание венчает фотография известного питерского памятника архитектуры XIX века. Казалось бы, автор, скорее всего, решил привлечь внимание потенциальных клиентов, но проверка объекта дала еще более неожиданный результат. Что за необычное объявление пополнило базу “Авито” – в материале “Толка”.

Начнем с того, что автор объявления сообщает о продаже целого здания в центре Барнаула. Согласно тексту, его площадь составляет 1 100 кв. метров. Внутри помещений сделан “шикарный и качественный” ремонт. Местоположение указано довольно точно – улица Анатолия, 87.

Однако по данному адресу расположено вовсе не коммерческое здание. Здесь стоит типичная “сталинка” – трехэтажный жилой дом, построенный из кирпича. Согласно информации портала “Реформа ЖКХ”, он был возведен в 1952 году. Общая площадь всех помещений составляет почти 1,9 тыс. кв. метров. В карточке объекта значатся 37 жильцов.

Кроме того, по данным 2ГИС, в здании зарегистрированы две коммерческие организации – компания по оценке собственности “Аско-гарантия” и агентство недвижимости “Ваш дом”.

В Барнауле под видом питерской фабрики Зигеля продают жилую сталинку

Скриншот панорамного снимка дома на улице Анатолия, 87 Фото: “Яндекс Карты”

Однако в первую очередь привлекает внимание не это. Объявление сопровождает фотография фасада здания с нетипичной для Барнаула архитектурой.

Обычный поиск в сети Интернет показал, что на иллюстрации изображен фасад одного из ярких памятников архитектуры Санкт-Петербурга – механического завода Курта Зигеля. Так называют комплекс производственных и жилых зданий, построенных инженером-механиком на месте пустыря и огородов.

В Барнауле под видом питерской фабрики Зигеля продают жилую сталинку

Скриншот панорамного снимка ансамбля, известного как завод Курта Зигеля Фото: “Яндекс Карты”

Его возведение завершили в 1888 году, а в 1902-м дополнили еще одним сооружением. Сейчас краснокирпичный ансамбль, состоящий из зданий в архитектурном стиле эклектика, украшает центр Северной столицы. Его проект разработал знаменитый в свое время архитектор Иероним Китнер (автор института Гражданских Инженеров), а помогал ему не менее именитый мастер Ричард Берзен (автор библиотеки Академии Наук и т.д.).

Взято отсюда

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