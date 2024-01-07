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В Барнауле подорожают билеты на ряд авиарейсов

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В Барнауле подорожают билеты на ряд авиарейсов

Количество субсидированных авиарейсов из Барнаула в 2024 году резко сократится. Останется только два: в Сургут и Екатеринбург.

Такое решение приняла Росавиация, опубликовав список авиарейсов, которые получат субсидии из бюджета.

Как объяснил врио заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, приоритет был отдан для отдаленных городов. Деньги были перераспределены для городов Севера, пишет Амител.

В 2023 году в барнаульском аэропорту было семь субсидированных рейсов. В том числе в Челябинск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Омск. Теперь стоимость полетов в эти города, вероятнее всего, увеличится.

Кстати, из аэропорта Горно-Алтайска будет сразу восемь субсидированных рейсов в 2024 году.

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Взято отсюда.

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