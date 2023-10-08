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В Барнауле подростки заполонили ТЦ из-за приезда популярной блогерши

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ТЦ "Галактика" Фото: t.me/vkurse22

Амина Tenderlybae — популярный в молодежной среде стример, блогер. Её совокупная аудитория в соцсетях превышает 20 млн подписчиков

7 октября в барнаульском ТЦ GALAXY приехала популярный блогер, стример Амина Tenderlybae, сообщает “Катунь 24”.

Ее визит связан с праздником, который проводит один из магазинов ТЦ. Приезд блогера вызвала ажиотаж среди подростков, которые массово хлынули в торговый центр.

Амина Мирзоева (настоящая фамилия Амины) начинала карьеру со стриминговой платформы Twitch. Там девушка часто проводила эфиры, во время которых пела, играла на укулеле и смотрела фильмы. Еще одной “фишкой” Мирзоевой стала черная маска, которая закрывает нижнюю часть лица.

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