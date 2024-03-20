В Барнауле подвели итоги краевого конкурса педагогов дополнительного образования

Церемония награждения прошла в концертном зале «Сибирь».

Источник фото: Катунь 24

Абсолютным победителем стала педагог Титовской школы Егорьевского района Евгения Занина. Она 18 лет работает в школе, занимается экологическим воспитанием детей.

В кружке «Эколята» Евгения Викторовна организует для школьников походы, викторины, природоохранные акции. Педагог убеждена: именно любовь к природе и окружающему миру воспитывает в ребенке сознательную личность.

«Человек должен нести ответственность за свои поступки, тем более, в плане братьев наших меньших, природы. В этом конкурсе я участвую впервые, прошел он для меня в очень большом напряжении, он стоил мне огромных нервов, волнения, как и для других участников. Это, конечно, моя самая громкая победа, я рада, но еще не в полной мере осознала это», — поделилась учитель начальных классов Титовской школы Егорьевского района Евгения Занина.

Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» проводится уже 20 лет. В нем участвуют педагоги дополнительного образования со всего Алтайского края. В очный тур этого года вышли 20 человек. На протяжении трех дней они соревновались в разных дисциплинах: педагогическом многоборье, умении разрешать неоднозначные ситуации. Также участники разработали сценарий занятия по профилактике пагубных привычек, провели мастер-классы. Педагогов оценивали члены жюри, победителя определили по общему количеству баллов.

«Это очень важно, что дети наших отдаленных сел получают качественное дополнительное образование. Это победа нашего губернатора, правительства, это победа нашего министерства и наших людей — это наша общая победа, что у нас такие люди, которые ведут за собой», — отметила директор Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи, руководитель регионального модельного центра систем дополнительного образования Алтайского края Наталья Новичихина.

Взято отсюда.

новости алтай края , лента новостей республики алтай ,