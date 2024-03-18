Парк имени В. И. Ленина в Индустриальном районе Барнаула. Июнь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Большинство проголосовало за то, чтобы парк стал “Невским”. Этот вариант объясняется наличием по соседству Александро-Невского собора и ЖК “Невский”

В Барнауле завершился опрос, в котором активисты предлагали горожанам определить новое название для бывшего парка имени Ленина. Итоги опубликованы в сообществе Park_Lenina22 во “ВКонтакте”.

В голосовании приняло участие более 1,1 тысячи человек. Участники могли выбрать либо одно из двух названий (парк “Невский” или оставить парк имени Ленина), либо предложить свой вариант.

68% проголосовавших предпочли назвать парк “Невским”, за второй вариант набралось 27%.

Остальные выдвинули свои варианты, которые поддержали лишь единицы. Среди них больше всего голосов набрало название “Лесная сказка”: вероятно, горожанам было бы проще, чтобы эта территория вошла в уже существующий парк.

Напомним, скоро бывший парк имени Ленина начнут благоустраивать по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”, так как объект победил в голосовании прошлого года.

Взято отсюда