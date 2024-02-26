В Барнауле подводят итоги ежегодного «Мемориала Рувима Кура» – турнира по быстрым шахматам

Этот турнир является официальным этапом РАПИД гран-при России.

Что такое быстрые шахматы? Все, что длится дольше часа – это классика, схватка в пределах 10 минут – блиц, между классикой и блицем расположились быстрые шахматы. У мужчин лучшим стал представитель Казахстана Арыстан Исанжулов, у женщин – Полина Шувалова. Лучшей среди алтайских шахматисток оказалась Виктория Лоскутова – она шестая, среди мужчин это Владимир Юсупходжаев – у него девятая строчка в итоговом протоколе.

Сергей Пинчук

Взято отсюда.

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