В Барнауле появились тренировки по кикбоксингу для трудных подростков

Трудные подростки… Сколько за этими словами непростых судеб, эмоций. Часто эти ребята имеют проблемы с законом, состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Есть ли у них шанс на реабилитацию, и возможно ли их перевоспитание?

Во втором поколении

Дмитрий Кузьменко уверен: ребятам, находящимся на «лезвии» закона, можно, и даже нужно, помочь. Мужчина создал программу развития кикбоксинга для подростков, которые имеют проблемы с законом. Инициатива получила грантовую поддержку сервиса «Росмолодёжь.Гранты».

Создатель проекта и сам спортсмен со стажем. Шансов не заниматься единоборствами у Дмитрия почти не было. Его отец Александр Кузьменко – старший тренер сборной России по кикбоксингу, основатель клуба «Боец» в Камне-на-Оби. Дмитрий вспоминает, что папа насильно его на ринг не тянул, но подал спорт сыну так, что тот сам заинтересовался, и с пяти лет тоже стал тренироваться. И дошел до серебряной медали юниорского первенства мира, стал мастером спорта.

«С 2000 года в спорте, до 2015 был действующим спортсменом. Получил высшее образование по специальности тренер-преподаватель по восточным единоборствам. В целом мой спортивный бэкграунд таков, что я тренер во втором поколении, – рассказывает Дмитрий. – Я всю жизнь в спорте. Это то, что знаю и умею лучше всего в жизни. Поэтому и вопросов с выбором профессии не возникало».

Своё дело

Поскольку с родом деятельности Дмитрий определился быстро, главные мысли были связаны с местом дислокации. Сначала думал о Новосибирске. В сравнении с Алтаем кикбоксинг там не особо развит, а потому профильной тренерской ставки не нашлось. Размениваться на фитнес-клуб Кузьменко не хотел, тянуло в единоборства. Звали в Томск, предлагали остаться в Омске, но хотелось поближе к дому. Здесь, в Барнауле, в итоге и предложили вариант – известному тренеру требовались кадры в его клуб.

Спустя некоторое время он решил открыть свое дело.

«Каждый тренер так или иначе мечтает открыть свой зал. При этом всегда будут моменты, когда сомневаешься – или не готов сам, или не хватает ресурсов. В итоге я все-таки решил рискнуть, – рассказывает Дмитрий. – В новом микрорайоне нашел здание, которое застройщик будто бы специально возвел под спортклуб или что-то подобное, арендовал его часть».

В январе прошлого года в Барнауле открылся новый клуб единоборств «Боец». Для его руководителя и тренера Дмитрия Кузьменко это первый опыт самостоятельной работы. В зале посетителей вместе с Дмитрием встречает его верный друг – корги Бостон.

«На грани»

Идея проекта для трудных подростков возникла не случайно. В конце прошлого года к Дмитрию обратились за помощью.

«На нас вышли специалисты из Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Они попросили организовать и провести мастер-класс по боксу для детей, которые «на грани» – то есть в зоне социального риска, – вспоминает Дмитрий Кузьменко. – Мы провели встречу с 30 ребятишками Индустриального района краевой столицы. Понравилось и нам, и им. Дискомфорта не заметили, потому приняли решение работать с ними более плотно. В этом посыл нашего клуба для мира, и один из наших девизов – «Единоборства доступны каждому» – оправдывается».

Артёму (имя изменено по просьбе героя) 13, он участник практикума. По словам юноши, попал в «плохую компанию», потому что было скучно. В какой-то момент рядом оказались ребята постарше, которые сначала научили курить, говоря, что «это круто», а потом и вовсе втянули в хулиганские выходки путем манипуляций. Понятное дело – добром это не кончилось…

«Хочется развить силу воли, уметь постоять за себя. Думаю, занятия единоборствами – то, что нужно. И время занять, и полезные навыки получить можно», – добавляет Артём.

Мастер-класс, несмотря на специфику, получился теплым и душевным. Ребята пообщались с титулованными боксерами города, задали интересующие вопросы. Спортсмены, в свою очередь, поделились опытом и мотивацией, рассказали истории с турниров, показали основные приемы.

«Есть отличные примеры, когда так называемые трудные подростки находили себя в спорте и даже становились чемпионами, – говорит тренер. – Не нужно далеко ходить: всем известный Майк Тайсон вырос в очень тяжелых условиях одного из криминальных районов Нью-Йорка. Он был непростым ребенком. Грамотный специалист Кас Д’Амато увидел его, и впоследствии стал не просто тренером, а вторым отцом. Именно эта история положила начало успешной спортивной карьере. Мы помним, как талант Майка вышел на максимум, и он стал чемпионом мира по боксу в самой конкурентной и престижной весовой категории».

Выход из зоны комфорта

Работа с подростками всегда имела свои особенности. Еще больше нюансов с теми, кто уже попал в плохую компанию. Хотя на первый взгляд они кажутся «колючими», зачастую это лишь внешняя оболочка, скрывающая тонкую натуру. Таким ребятам часто недостает внимания, поддержки и понимания со стороны взрослых, а потому они ищут его «на стороне».

«У таких подростков иногда немножко смещенное и слегка рассеянное внимание. Хотя для хорошего специалиста это не помеха, чтобы грамотно выстроить работу. Она предполагает и воспитательный аспект, – рассказывает автор проекта Дмитрий Кузьменко. – Единоборства им нравятся. На занятиях ребята убирают лишнюю энергию, выплескивают эмоции в нужном русле. Здесь же они могут попросить совета и поговорить о том, что их беспокоит».

Пока проект рассчитан на ребят из краевой столицы. В программе не только занятия в зале – общая физическая подготовка, освоение и отработка приемов, но и тренировки на свежем воздухе, выездные мероприятия и даже спортивные соревнования на базе объединения.

«Самым непростым было определить оптимальную тренировочную нагрузку, – рассуждает Кузьменко. – Ведь прийти могут как те, кто уже занимались какими-либо видами спорта, так и только начинающие свой путь в единоборствах. При этом в проекте задействуем весь наш тренерский состав по очереди. И я тренируюсь на занятиях вместе с ними. Так решили, потому что для тренера это тоже порой выход из зоны комфорта, а значит – развитие».

«То, что люблю»

По словам Дмитрия, работа тренера многогранна, если сам человек этого хочет, стремится развиваться.

«От кого-то слышал, что во время персональных тренировок тренер не растет – в корне с этим не согласен. Все зависит от того, что ты делаешь и для чего, – продолжает мужчина. – Моя работа – это то, что я люблю и что приносит мне удовольствие. Очень нравится видеть прогресс у учеников, помогать закрывать потребности людей, которые приходят в зал. До того, как появился проект, я уже работал с подростками. Трое, например, приходили сюда вне грантовой программы в общие группы. Ребята прониклись единоборствами, и бросать занятия не собираются. Спорт помогает им контролировать себя лучше».

P.S. Наверное, у каждой семьи бывают сложные периоды, когда вероятность оказаться в зоне социального риска возрастает. Жизнь никогда не бывает легкой, но это не повод забывать о близких. Ребенок, который не получает необходимой любви и заботы, часто уходит в себя и закрывается. В погоне за благами не растеряйте душевное тепло и взаимопонимание со своим чадом.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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