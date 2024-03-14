В Барнауле появился образовательно-производственный кластер машиностроения

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» его создали на базе Алтайского политехнического техникума.

Это уже пятая подобная площадка в крае, где студентов будут готовить под запросы конкретных предприятий, работающих в крае. В чём преимущества такого обучения? Станки фрезрные, токарные, металлообрабатывающие, с числовым программным управлением – на учебно-производственных участках машиностроительного кластера в алтайском политехническом техникуме теперь есть всё, чтобы выпустить в большую жизнь настоящих профессионалов. В прошлом году учебное заведение вошло в федеральный проект «Профессионалитет». Это новые стандарты при подготовке рабочих кадров и новые форматы сотрудничества с предприятиями машиностроительной отрасли – потенциальными работодателями для выпускников. Пока студенты первого набора «Профессионалитета» изучали теорию, для них обустроили просторные и современно оснащённые учебно-производственные участки. Есть и лаборатория разработки управляющих программ для станков. Теперь перешли к практике, максимально приближенной к реальным производствам. Молодые люди уже поняли, что такой формат позволяет чувствовать себя увереннее среди конкурентов на рынке труда. На создание машиностроительного кластера направили почти 140 миллионов рублей. Большая часть денег – из федерального бюджета. Ещё часть – средства краевой казны и внебюджетные источники техникума. Вкладывались и индустриальные партнёры: «Ротор», «Барнаултрансмаш» и завод прецезионных изделий. Подобные учебно-производственные центры уже обустроили для лёгкой промышленности, транспортной отрасли, сферы туризма. А в этом году появятся ещё два аграрных и образовательный кластеры. На обустройство семи учебно-производственных кластеров по проекту «Профессионалитет», в край удалось привлечь больше 600 миллионов из бюджета страны. Но эти затраты окупятся тысячами квалифицированных кадров, которые сегодня так необходимы предприятиям региона.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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