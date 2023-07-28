В Барнауле появится прямое авиасообщение с Таиландом

Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Прямые рейсы из краевой столицы до тайского курорта Паттайя будут действовать шесть месяцев. Турагентства уже начали предлагать путевки

Осенью в Барнауле заработает прямое авиасообщение с Таиландом, сообщает турагентство “100 дорог” в своем Telegram-канале.

До тайской Паттайи самолеты начнут летать с 4 ноября раз в 10 дней. Программа рассчитана до 19 марта. Путевки можно приобрести уже сейчас.

Цены на туры в разных агентствах разнятся. Так, стоимость путешествия в Таиланд на двух взрослых, включая перелет, проживание с завтраками, трансфер, топливный сбор и медицинскую страховку, составляет от 187 тысяч до 309 тысяч рублей.

Ранее прямые рейсы дважды в неделю в тайский Пхукет запустили из Новосибирска. До этого из столицы Сибири до Таиланда можно было добраться только через пересадку в Москве.