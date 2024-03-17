В Барнауле показали спектакль «Адамово изгнание»

Сегодня, 17.03.2024 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Барнаульского и Алтайского в стенах Регентской школы при Барнаульской духовной семинарии прошла ежегодная масленичная постановка.

В этом году было поставлено «Адамово изгнание». Главный вдохновитель, сценарист и постановщик — протодиакон Владимир Черных. Роли исполняли студенты Барнаульских духовных школ.

Постановка началась с выступления трио Регентской школы с известной композицей В. Ф. Вавилова «Город золотой», на которую А. Волохонский позднее сочинил стихи. Постановка является интерпретацией библейской истории о жизни Адама и Евы в Раю, а также о их грехопадении.

После первой сцены выступил ВИА Регентской школы с песней на стихи С. Есенина, музыка И. Казанцевой «Весенний вечер». Затем все отправились на вечернее богослужение, которое по древней традиции закончилось чином прощения!

Постановка понравилась, как непосредственным участникам, так и зрителям!

Все желающие могут посмотреть запись постановки перейдя по ссылке:

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Взято отсюда.

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